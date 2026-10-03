Mountain Bike
Mountain Bike, Martina Berta chiude con uno splendido secondo posto. Rissveds vince la generale
La tappa conclusiva di Coppa del Mondo di mountain bike della categoria élite feminile, competizione che si svolge a Lake Placid, si tinge nuovamente di azzurro. Una splendida Martina Berta continua il suo straordinario momento di forma e conclude la stagione con uno splendido secondo posto. La svedese Jenny Rissveds vince la classifica generale.
L’azzurra, nel gruppo di testa fin dalle prime battute, tenta l’azione risolutiva nel corso del sesto giro, ma viene raggiunta dal duo Samara Maxwell-Sina Frei. L’italiana, insieme alle due compagne di fuga, sgretola la resistenza delle rivali, commette però un errore nella parte tecnica in salita, riagguanta Frei e cede solamente in volata al fotofinish.
L’elvetica conclude la sua gara in un 1:25:59 e brucia l’encomiabile Martina Berta grazie a un vero e proprio colpo di reni. Completa il podio di giornata la neozelandese Samara Maxwell che taglia il traguardo in terza posizione con un ritardo di 6’’ dalla coppia di testa.
Si ferma invece ai piedi del podio la svizzera Nicole Koller che conclude la sua prova in quarta posizione con un distacco di 33’’ dalla vincitrice e precede la connazionale Alessandra Keller, quinta a 1’05’’. Sesta posizione per la statunitense Gwendalyn Gibson, staccata di 1’19’’, e settimo per l’austriaca Laura Stigger, 1’43’’ il suo ritardo.
La Top 10 si conclude con l’ottavo posto della statunitense Savilia Blunk, il suo ritardo è di 2’03’’, il nono della canadese Isabella Holmgren, a 2’42’’ dalla vincitrice, e il decimo della connazionale Jennifer Jackson, staccata di 2’46’’. Termina la sua gara in undicesima posizione la svedese Jenny Rissveds che vince la classifica generale di Coppa del Mondo.