Mountain bike, Lake Placid ospita l’ultimo atto di Coppa del Mondo. Gli azzurri puntano a chiudere con il botto

Una stagione lunga e faticosa giunge finalmente al termine con l’ultimo atto ufficiale. La Coppa del Mondo di mountain bike chiude i battenti con l’intenso fine settimana di gare che si svolgeranno a Lake Placid. Gli azzurri puntano ad una chiusura con il botto per salutare in grande stile una stagione ricca di soddisfazioni.

In campo maschile Simone Avondetto, reduce dal sedicesimo posto ottenuto nell’ultima tappa, insegue un risultato di prestigio per riuscire a difendere il piazzamento in Top 5 in classifica generale. Nell’ultima gara disputata a tenere alto l’onore della bandiera tricolore è stato l’eccellente quarto posto ottenuto da Luca Braidot.

La tappa di Soldier Hollow ha confermato la crescita esponenziale di Martina Berta. L’atleta azzurra, dopo essersi definitivamente consacrata con lo scintillante argento iridato, ha compiuto un ulteriore step di crescita nel suo percorso grazie alla prima splendida vittoria ottenuta in Coppa del Mondo e vuole chiudere tra le prime tre della graduatoria per mettere il sigillo alla sua annata trionfale.

Nella categoria Under 23 femminile Valentina Corvi è stata l’autentica dominatrice che ha imperversato in lungo e in largo nel corso delle diverse tappe e ha già chiuso il discorso legato alla vittoria finale con ampio margine. La giovane azzurra non lascerà però nulla al caso e cercherà certamente la degna chiusura con l’ultimo successo.