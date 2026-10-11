MotoGP, uno-due Aprilia nel warm-up di Mandalika. Bezzecchi precede Fernandez, Marquez 3°, Martin 5°

Marco Bezzecchi ha messo a segno il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Mandalika abbiamo assistito ad un turno mattutino che ci ha dato conferme importanti. Aprilia è pronta a vendere cara la pelle nella gara odierna (il via alle ore 09.00 italiane) con le Ducati che cercheranno di rispondere con Marc Marquez come primo sfidante e Fermin Aldeguer in seconda battuta, il vincitore di un anno fa.

La prestazione di riferimento della sessione mattutina porta la firma di Marco Bezzecchi (Aprilia Ufficiale) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:29.617 con 43 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), esattamente i due piloti caduti insieme ieri in curva 1 dopo il via. Terza posizione per il nuovo leader della classifica generale, Marc Marquez (Ducati Factory), con un distacco di 128 millesimi dalla vetta, quarta per il suo connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 198 mentre in quinta troviamo Jorge Martin (Aprilia Ufficiale) a 269, autore anche di una caduta in curva 11 mentre stava andando a fare segnare un tempo da primo posto.

Chiude in sesta posizione Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 519 millesimi da Bezzecchi, in settima Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 557, quindi in ottava Alex Marquez (Ducati Gresini) a 666. Si mette in nona posizione Fabio Quartararo (Yamaha Ufficiale) a 752 millesimi, mentre completa la top10 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 762. Francesco Bagnaia (Ducati Factory) è 12° a 945 millesimi, davanti a Luca Marini (HRC Honda) a 960 e Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 1.058. Non va oltre la 19a posizione, infine, Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 1.783. Non ha preso parte alla sessione, e non gareggerà oggi, Aleix Espargarò (HRC Honda).

A questo punto la classe regina si prepara per la gara lunga che scatterà alle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 locali) e che andrà a consegnare 25 punti di capitale importanza per il prosieguo della stagione. Marc Marquez, dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri, ha preso il comando della classifica generale con 4 lunghezze di margine su Jorge Martin e, di conseguenza, la situazione si fa davvero rovente.