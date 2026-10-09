MotoGP, tripletta Aprilia nelle pre-qualifiche a Mandalika. Stupisce Raul Fernandez, si difende Marc Marquez

Raul Fernandez batte un colpo e domina a sorpresa le pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2026, valevole come diciassettesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Trackhouse ha impressionato sia sul passo che soprattutto nel time-attack, realizzando addirittura il nuovo record della pista a Mandalika in 1’28″725 (un decimo meglio della pole 2025 di Marco Bezzecchi) e candidandosi ad un ruolo da protagonista per il resto del weekend.

Fernandez ha preceduto di 219 millesimi un convincente Bezzecchi, capace di mantenere uno standard elevato nei long-run e anche nella simulazione di qualifica con gomme soft nuove, mentre il leader del campionato Jorge Martin (non brillante sul ritmo) è balzato in extremis al terzo posto con un distacco di 481 millesimi dalla vetta completando una significativa tripletta Aprilia.

Quarta piazza a 0.669 per la KTM del solido Pedro Acosta, mentre per quanto riguarda la volata mondiale va segnalato il solido quinto posto di Marc Marquez sulla Ducati a 0.701 dopo aver evidenziato un passo interessante in termini di costanza. Avanzano direttamente in Q2 anche i ducatisti Fabio Di Giannantonio (6°), Alex Marquez (8°), Franco Morbidelli (9°) e Francesco Bagnaia (10°) insieme alla Yamaha di Fabio Quartararo (7°).

Restano esclusi dalla top10 e dovranno quindi passare dal Q1 alcuni potenziali outsider del fine settimana come il giapponese Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse, l’azzurro Enea Bastianini con la KTM e lo spagnolo Fermin Aldeguer (vincitore in Indonesia nel 2025) con la Ducati Gresini.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP INDONESIA MOTOGP 2026

1. Raul FERNANDEZ (Aprilia) 1:28.725

2. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +0.219

3. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.481

4. Pedro ACOSTA (KTM) +0.669

5. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.701

6. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.705

7. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +0.833

8. Alex MARQUEZ (Ducati) +0.847

9. Franco MORBIDELLI (Ducati) +0.968

10. Francesco BAGNAIA (Ducati) +1.061

11. Alex RINS (Yamaha) +1.151

12. Jack MILLER (Yamaha) +1.158

13. Ai OGURA (Aprilia) +1.229

14. Luca MARINI (Honda) +1.312

15. Fermin ALDEGUER (Ducati) +1.426

16. Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha) +1.427

17. Brad BINDER (KTM) +1.522

18. Johann ZARCO (Honda) +1.589

19. Diogo MOREIRA (Honda) +1.676

20. Maverick VIÑALES (KTM) +1.941

21. Enea BASTIANINI (KTM) +1.943

22. Aleix ESPARGARO +2.969