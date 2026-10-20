MotoGP, Toprak Razgatlioglu si opera alla spalla infortunata e dà appuntamento al 2027

Finisce in anticipo la stagione d’esordio in MotoGP di Toprak Razgatlioglu, costretto a saltare le ultime tappe del Mondiale 2026 per un infortunio alla spalla rimediato in seguito ad un highside nel corso del Gran Premio d’Indonesia a Mandalika. Il pilota turco della Yamaha dovrà operarsi a Milano tra una settimana (lunedì 26 ottobre) per poi cominciare il suo percorso di recupero verso il 2027. Il tre volte campione del mondo Superbike verrà sostituito nel team Prima Pramac dal collaudatore Augusto Fernandez.

“Dopo altri controlli è emerso che l’infortunio è più serio di quanto pensassimo, sarò subito operato nei prossimi giorni per dare a me stesso la migliore possibilità di recuperare completamente e tornare al 100%. Non è stata una decisione facile, ma dopo aver consultato i medici e le persone più vicine a me, siamo convinti che sia la cosa giusta, anche se mi dispiace mancare a Phillip Island, uno dei miei circuiti preferiti e un luogo dove ho vissuto momenti molto speciali nel corso della mia carriera in Superbike. Ero entusiasta di poter correre qui in MotoGP, quindi questa situazione è ancora più difficile da accettare“, spiega Razgatlioglu mettendo fine ad un difficile anno da rookie in cui ha collezionato 18 punti ottenendo come miglior risultato in gara un 11° posto a Balaton Park.

Gino Borsoi, team director della squadra Prima Pramac Yamaha, ha dichiarato quanto segue: “Ci dispiace molto per Toprak, sappiamo quanto volesse correre a Phillip Island e continuare il suo percorso con la YZR-M1. Stava lavorando duramente per adattarsi alla MotoGP, ed è un peccato che questo infortunio gli impedisca di proseguire questo percorso nelle prossime gare. Ovviamente la sua salute ha la priorità e lo sosterremo durante tutto il percorso di recupero; speriamo di rivederlo sulla moto quando sarà pronto.

Al tempo stesso, diamo il benvenuto ad Augusto Fernandez che sostituirà Toprak a Phillip Island e fin quando non sarà pronto per tornare. Come collaudatore Yamaha conosce bene la moto, e siamo contenti di averlo nel team per questi prossimi appuntamenti. Lavoreremo insieme per sfruttare al massimo questa opportunità e auguriamo a Toprak un recupero senza complicazioni”.