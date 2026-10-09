MotoGP su TV8, GP Indonesia 2026: orari qualifiche e Sprint, programma 10 ottobre, streaming

La diciassettesima tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 10 ottobre, per il GP dell’Indonesia, vedrà andare in scena al Circuito Internazionale di Mandalika le FP2, le qualifiche e la Sprint valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Il sabato del GP dell’Indonesia 2026, diciassettesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in Diretta Live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP sarà fruibile dalle ore 09.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 04.50. Di seguito il programma del GP dell’Indonesia 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP INDONESIA MOTOMONDIALE 2026

Sabato 10 ottobre

02.40-03.10 Moto3, GP Indonesia: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

03.25-03.55 Moto2, GP Indonesia: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

04.10-04.40 MotoGP, GP Indonesia: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

04.50-05.05 MotoGP, GP Indonesia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

05.15-05.30 MotoGP, GP Indonesia: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

06.45-07.00 Moto3, GP Indonesia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

07.10-07.25 Moto3, GP Indonesia: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

07.40-07.55 Moto2, GP Indonesia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

08.05-08.20 Moto2, GP Indonesia: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

09.00 MotoGP, GP Indonesia: Sprint – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in chiaro TV8 HD (solo qualifiche e Sprint Race).

Diretta streaming: in abbonamento Sky Go e NOW, in chiaro tv8.it (solo qualifiche e Sprint Race).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Sabato 10 ottobre

04.50-05.05 MotoGP, GP Indonesia: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it

05.15-05.30 MotoGP, GP Indonesia: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it

06.45-07.00 Moto3, GP Indonesia: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it

07.10-07.25 Moto3, GP Indonesia: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it

07.40-07.55 Moto2, GP Indonesia: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it

08.05-08.20 Moto2, GP Indonesia: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it

09.00 MotoGP, GP Indonesia: Sprint – Diretta TV8 HD, tv8.it