MotoGP su TV8, GP Giappone 2026: orario gara, programma 4 ottobre, streaming

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la sedicesima tappa stagionale domani, domenica 4 ottobre: per il GP del Giappone, al Mobility Resort di Motegi, si disputeranno il warm up della MotoGP (02.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (04.00), Moto2 (05.15) e MotoGP (07.00).

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP del Giappone 2026, sedicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in Diretta Live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 13.50 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 10.45, e della Moto2, dalle ore 12.05. Di seguito il programma del GP del Giappone 2026 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP GIAPPONE MOTOMONDIALE 2026

Domenica 4 ottobre

02.40-02.50 MotoGP, GP Giappone: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

04.00 Moto3, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 10.45 TV8 HD, tv8.it

05.15 Moto2, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.05 TV8 HD, tv8.it

07.00 MotoGP, GP Giappone: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 13.50 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno (solo gare) e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD

Domenica 4 ottobre

10.45 Moto3, GP Giappone: gara (17 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

12.05 Moto2, GP Giappone: gara (19 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

13.50 MotoGP, GP Giappone: gara (24 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it