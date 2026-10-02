GP Giappone
MotoGP su TV8, GP Giappone 2026: orari qualifiche e Sprint, programma 3 ottobre, streaming
La sedicesima tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 3 ottobre, per il GP del Giappone, vedrà andare in scena al Mobility Resort di Motegi le FP2, le qualifiche e la Sprint valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.
Il sabato del GP del Giappone 2026, sedicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (tranne qualifiche Moto3 e qualifiche Moto2) e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.
La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP sarà fruibile dalle ore 08.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 03.50. Di seguito il programma del GP del Giappone 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.
CALENDARIO GP GIAPPONE MOTOMONDIALE 2026
Sabato 3 ottobre
01.40-02.10 Moto3, GP Giappone: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
02.25-02.55 Moto2, GP Giappone: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
03.10-03.40 MotoGP, GP Giappone: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
03.50-04.05 MotoGP, GP Giappone: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
04.15-04.30 MotoGP, GP Giappone: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
05.45-06.00 Moto3, GP Giappone: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
06.15-06.30 Moto3, GP Giappone: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
06.40-06.55 Moto2, GP Giappone: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
07.05-07.20 Moto2, GP Giappone: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
08.00 MotoGP, GP Giappone: Sprint (12 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento Sky Sport Uno (tranne qualifiche Moto3 e qualifiche Moto2) e Sky Sport MotoGP, in chiaro TV8 HD (solo qualifiche e Sprint).
Diretta streaming: in abbonamento Sky Go e NOW, in chiaro tv8.it (solo qualifiche e Sprint).
Diretta Live testuale: OA Sport.
PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO
Sabato 3 ottobre
03.50-04.05 MotoGP, GP Giappone: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it
04.15-04.30 MotoGP, GP Giappone: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it
05.45-06.00 Moto3, GP Giappone: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it
06.10-06.25 Moto3, GP Giappone: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it
06.40-06.55 Moto2, GP Giappone: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it
07.05-07.20 Moto2, GP Giappone: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it
08.00 MotoGP, GP Giappone: Sprint (12 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it