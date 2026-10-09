MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Indonesia 2026: Bezzecchi davanti a Martin e Marquez

Raul Fernandez ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Il pilota spagnolo si è distinto in sella alla Aprilia Trackhouse e ha stampato un convincente 1:28.725, riuscendo a precedere le due Aprilia ufficiale: Marco Bezzecchi ha chiuso in seconda posizione con un distacco di 0.219, mentre Jorge Martin ha terminato in terza piazza a 0.481.

Il centauro italiano ha offerto ottimi segnali in vista del fine settimana e il leader del campionato ha risposto presente, mettendosi davanti allo spagnolo Marc Marquez (quinto a 0.701 con la Ducati ufficiale), suo grande rivale per la conquista del titolo iridato. I due contendenti sono separati dalla KTM di Pedro Acosta (quarto a 0.669), mentre Fabio Di Giannantonio è sesto a 0.705 con la Ducati VR46 in chiusura di una sessione iniziata in ritardo a causa delle due bandiere rosse sventolate in Moto2.

Superano il taglio e accedono direttamente alla Q2 delle qualifiche anche Franco Morbidelli (nono a 0.968 con l’altra Ducati VR46) e Francesco Bagnaia (decimo a 1.061 con l’altra Ducati ufficiale), preceduti dalla Yamaha di Fabio Quartararo e dalla Ducati Gresini di Alex Marquez. Di seguito i risultati e la classifica delle pre-qualifiche del GP di Indonesia.

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP INDONESIA MOTOGP 2026

1 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.725 19 22 313.0

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.944 26 28 0.219 0.219 316.7

3 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.206 24 27 0.481 0.262 316.7

4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.394 24 26 0.669 0.188 318.5

5 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.426 21 25 0.701 0.032 315.7

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.430 24 24 0.705 0.004 314.8

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.558 17 21 0.833 0.128 312.1

8 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.572 21 21 0.847 0.014 316.7

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.693 22 23 0.968 0.121 313.9

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.786 24 25 1.061 0.093 317.6

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.876 21 25 1.151 0.090 311.2

12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.883 23 25 1.158 0.007 309.4

13 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.954 15 25 1.229 0.071 316.7

14 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.037 20 25 1.312 0.083 316.7

15 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.151 11 19 1.426 0.114 312.1

16 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.152 17 22 1.427 0.001 307.6

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.247 19 25 1.522 0.095 317.6

18 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’30.314 23 23 1.589 0.067 317.6

19 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’30.401 17 19 1.676 0.087 317.6

20 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.666 26 26 1.941 0.265 313.9

21 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.668 9 20 1.943 0.002 316.7

22 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.694 13 18 2.969 1.026 315.7