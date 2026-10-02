MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Giappone 2026: Alex Marquez al comando, Bezzecchi e Martin in Q2

Alex Marquez ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP del Giappone 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motegi. Il pilota spagnolo ha stampato un brillante 1:42.811 in sella alla Ducati Gresini e si è così lasciato alle spalle i connazionali Pedro Acosta, secondo a 76 millesimi con la KTM, e Marc Marquez, terzo a un decimo esatto con la Ducati ufficiale.

Marco Bezzecchi ha risposto in maniera positiva durante la sessione in terra asiatica ed è riuscito ad arpionare la quarta piazza con un distacco di 0.218 con la Aprilia ufficiale, precedendo la KTM di Enea Bastianini e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Sessione non semplicissima per Jorge Martin, ma il leader del Mondiale è riuscito a difendersi: ottavo posto a 0.464 con l’altra Aprilia ufficiale.

Lo spagnolo ha si è inserite tra la Yamaha di Fabio Quartararo e le Honda di Diogo Moreira e Johann Zarco, meritandosi l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche. Venerdì complicato per Francesco Bagnaia, soltanto 16mo con la Ducati ufficiale a 0.775 dalla vetta e costretto al Q1. Di seguito la classifica e i risultati delle pre-qualifiche del GP del Giappone per la MotoGP.

RISULTATI PRE-QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTOGP 2026

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’42.811 24 25 317.6

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.887 24 25 0.076 0.076 317.6

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’42.911 23 24 0.100 0.024 316.7

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’43.029 18 24 0.218 0.118 316.7

5 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’43.160 23 23 0.349 0.131 319.5

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’43.197 23 24 0.386 0.037 314.8

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’43.230 24 25 0.419 0.033 310.3

8 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.275 18 23 0.464 0.045 315.7

9 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’43.306 18 22 0.495 0.031 319.5

10 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’43.385 19 22 0.574 0.079 318.5

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.389 22 22 0.578 0.004 314.8

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.429 23 23 0.618 0.040 318.5

13 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’43.485 22 25 0.674 0.056 313.0

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’43.527 22 23 0.716 0.042 316.7

15 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’43.579 21 24 0.768 0.052 318.5

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.586 16 21 0.775 0.007 316.7

17 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’43.688 21 22 0.877 0.102 318.5

18 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’43.728 17 23 0.917 0.040 309.4

19 15 Somkiat CHANTRA THA Honda HRC Castrol HONDA 1’43.896 24 25 1.085 0.168 319.5

20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’44.304 21 22 1.493 0.408 310.3

21 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.411 18 23 1.600 0.107 308.5

22 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’44.836 10 22 2.025 0.425 315.7