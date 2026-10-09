MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Indonesia 2026: Bezzecchi svetta davanti ai contendenti per il Mondiale

Marco Bezzecchi è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Mandalika il pilota del team Aprilia ufficiale ha messo in mostra subito un ottimo feeling con la propria moto, stampando un ottimo 1:30.132 con un margine di vantaggio interessante di 227 millesimi su Marc Marquez (Ducati Factory) che, come tradizione, è andato in progressione nel turno mattutino, uscendo alla distanza, mentre è terzo Jorge Martin (Aprilia) a 266, a sua volta dopo un inizio controllato. ù

Quarta posizione per Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 294 millesimi dalla vetta, con l’unica moto austriaca nelle prime posizioni, quinta per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 402, mentre è sesto Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 571. Settimo il suo vicino di box Fabio Di Giannantonio, a 631 millesimi, ottavo Fabio Quartararo (Yamaha) a 651 millesimi, nono Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 658, mentre completa la top10 il suo compagno di team Alex Marquez a 720.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i tempi della FP1 sulla pista indonesiana.

CLASSIFICA FP1 GP INDONESIA 2026 MOTOGP

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.132 11 20 316.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.369 17 18 0.237 0.237 316.7

3 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.398 21 21 0.266 0.029 314.8

4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.426 20 21 0.294 0.028 317.6

5 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.534 8 20 0.402 0.108 311.2

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.703 17 20 0.571 0.169 312.1

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.763 19 20 0.631 0.060 313.9

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.783 21 21 0.651 0.020 311.2

9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.790 7 14 0.658 0.007 313.0

10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.852 17 18 0.720 0.062 314.8

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.967 11 22 0.835 0.115 309.4

12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.090 18 20 0.958 0.123 315.7

13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.127 8 24 0.995 0.037 316.7

14 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’31.300 19 19 1.168 0.173 315.7

15 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.372 20 20 1.240 0.072 306.8

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.536 20 20 1.404 0.164 313.9

17 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.610 8 21 1.478 0.074 309.4

18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.712 17 18 1.580 0.102 315.7

19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.738 18 20 1.606 0.026 312.1

20 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’31.767 7 17 1.635 0.029 315.7

21 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.879 6 10 1.747 0.112 317.6

22 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’32.909 16 19 2.777 1.030 311.2