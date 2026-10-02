MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Giappone 2026: Marc Marquez il migliore, Bagnaia in top10

Marc Marquez ha segnato il miglior tempo in occasione del primo turno di prove libere al GP del Giappone, appuntamento numero sedici del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana sul tracciato di Motegi. Nonostante alcuni problemi in frenata, il Campione del Mondo in carica è apparso in buono spolvero, pur rendendosi artefice di una prova viziata dalle condizione umide della pista che hanno non poco rallentato il lavoro dei piloti, soprattutto nella prima metà.

Ma andiamo con ordine. Lo spagnolo in forza alla Ducati ha fermato il cronometro a 1:44.073, rifilando 0.099 al diretto avversario per la lotta al titolo Jorge Martin, secondo in sella alla sua Aprilia precedendo il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, terzo con un distacco di 0.133.

Buoni segnali poi da Alex Marquez (Gresini), quarto a 0.261 davanti a Johann Zarco (Castrol Honda LCR), quinto a 0.339. Sesta piazza poi per la Yamaha di Fabio Quartararo (0.431) seguito dalla Trackhouse di Raul Fernandez (0.589).

Ottavo inoltre Francesco Bagnaia (Ducati) con una differenza di 0.613 regolando la Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio, nono a 0.683, oltre che la KTM di Pedro Acosta, decimo a 0.7111. Leggermente più lontani gli altri italiani con il dodicesimo posto di Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing) a 1.002, il diciannovesimo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 1.469, ed il ventesimo Luca Marini (Honda) a 1.502. Di seguito la classifica della FP1 valida per il GP del Giappone

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP GIAPPONE MOTOGP 2026

Marc Márquez — Ducati Lenovo Team — 1:44.073 Jorge Martin — Aprilia Racing — +0.099 Marco Bezzecchi — Aprilia Racing — +0.133 Alex Márquez — BK8 Gresini Racing MotoGP — +0.261 Johann Zarco — Castrol Honda LCR — +0.339 Fabio Quartararo — Monster Energy Yamaha MotoGP Team — +0.431 Raul Fernandez — SuperFile Trackhouse MotoGP Team — +0.589 Francesco Bagnaia — Ducati Lenovo Team — +0.613 Fabio Di Giannantonio — Pertamina Enduro VR46 Racing Team — +0.683 Pedro Acosta — Red Bull KTM Factory Racing — +0.711 Diogo Moreira — Pro Honda LCR — +0.792 Franco Morbidelli — Pertamina Enduro VR46 Racing Team — +1.002 Ai Ogura — SuperFile Trackhouse MotoGP Team — +1.009 Somkiat Chantra — Honda HRC Castrol — +1.146 Fermin Aldeguer — BK8 Gresini Racing MotoGP — +1.282 Toprak Razgatlioglu — Prima Pramac Yamaha MotoGP — +1.287 Brad Binder — Red Bull KTM Factory Racing — +1.347 Maverick Viñales — Red Bull KTM Tech3 — +1.442 Enea Bastianini — Red Bull KTM Tech3 — +1.468 Luca Marini — Honda HRC Castrol — +1.502 Alex Rins — Monster Energy Yamaha MotoGP Team — +1.800 Jack Miller — Prima Pramac Yamaha MotoGP — +1.902

Non classificato: Takaaki Nakagami — Honda HRC.