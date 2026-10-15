MotoGP, per il momento il GP del Qatar è confermato. I piloti, però, vogliono certezze importanti

Mancano 22 giorni al via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Motomondiale 2026 ma, al momento, nulla è ancora sicuro e definito. Oppure, per meglio dire, MotoGP Sports Entertainment Group, ovvero la società promotrice del campionato del mondo, prosegue sulla sua linea, ovvero sulla conferma della tappa di Lusail (che era già stata spostata dallo sport originario, ovvero il 10-12 aprile) anche se la situazione in Medio Oriente non fa dormire sonni tranquilli soprattutto ai piloti.

Le parole del CEO della MotoGP, Carlos Ezpeleta, rafforzano questo assunto: “Stiamo seguendo da vicino la situazione. Abbiamo in programma di viaggiare in Qatar ma, ovviamente, la sicurezza ed il benessere di tutto il personale e dei tifosi sono la nostra massima priorità. Continuiamo a monitorare gli sviluppi”. In poche parole le chance che si possa gareggiare nel deserto qatariota sono e rimangono elevate, ma diversi piloti hanno voluto esprimere tutte le loro perplessità.

Pecco Bagnaia, per esempio, ha voluto sottolineare l’importanza della sicurezza di tutti in vista di Lusail: “Non voglio esprimere opinioni che possano mettermi nei guai. Tuttavia, se la nostra sicurezza è davvero una priorità, allora tutti gli aspetti devono essere considerati con attenzione. Se le condizioni non sono quelle adeguate, credo che valga la pena aspettare prima di prendere una decisione”. (Fonte: Motorsport.com).

Jorge Martin, leader della classifica generale, pone l’accento su un altro aspetto: “Sul piano sportivo a me non cambia nulla, né in bene né in male. È lo stesso per tutti, non è qualcosa che possa controllare il fatto che ci andiamo o no, perché non è una mia decisione. Può essere una gara in cui vinco e raccolgo 37 punti; oppure può darsi che cada e non ne raccolga nessuno. È fare molte speculazioni, ed è impossibile sapere cosa possa succedere e quale influenza possa avere. Non voglio sprecare energie su questo tema”.

Il suo grande rivale, Marc Marquez, che conferma come la cancellazione della gara del Qatar potrebbe cambiare gli scenari sulla lotta per il titolo: “Preferisco non esprimermi per il momento, ma ho ben chiaro che la vita è una sola, mentre di gare ce ne sono tante”.