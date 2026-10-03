MotoGP, Pedro Acosta sorride: “Ottima prima fila. La Sprint Race? Tutto dipenderà dalle gomme…”

Pedro Acosta sorride dopo aver chiuso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Motegi il pilota del team Red Bull KTM ha saputo piazzare il giro giusto proprio sotto la bandiera a scacchi, issandosi in una prima fila che cambia ogni scenario nella top class odierna. Dopo la vittoria nella gara lunga del Red Bull Ring il pilota classe 2004 cercherà una nuova zampata anche sulla pista nipponica.

Jorge Martin (Aprilia) ha fatto fermare i cronometri sull’1:42.371 con 110 millesimi su Marc Marquez (Ducati Factory) e 122 su Pedro Acosta (Red Bull KTM). Apre la seconda fila Marco Bezzecchi (Aprilia) a 159 millesimi, quinta posizione per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 175, con Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) che chiude la seconda fila a 257 millesimi. Settimo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 298 millesimi da Martin, ottavo lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 370, nono il brasiliano Diogo Moreira (LCR Honda) a 545, quindi decimo il francese Johann Zarco (LCR Honda).

Al termine della Q2 il pilota del team Red Bull KTM ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono veramente contento perché di solito le qualifiche non sono il mio meglio. Io ed il team però stiamo lavorando veramente alla grande e la moto mi ha dato modo di poter centrare un tempo che mi ha messo in prima fila, un risultato fondamentale. Vedremo come andrà la Sprint Race. Ho un buon passo, ma diversi avversari penso siano messi meglio. Le gomme potrebbero decidere tutto. Fa molto più caldo di ieri per cui la decisione sulla posteriore sarà davvero complicata”.