Pedro Acosta: “Non so se posso ripetermi a Motegi, devo cercare di essere competitivo”

Si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti il Gran Premio del Giappone 2026, nuovo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. A Motegi, i piloti hanno espresso le loro considerazioni in vista dell’importante weekend del Sol Levante. Tra le voci raccolte, c’è anche quella di Pedro Acosta, reduce dalla sua prima vittoria in MotoGP in Austria.

Lo spagnolo della KTM vuole continuare a lottare con i migliori per proseguire il trend positivo. In conferenza stampa ha così parlato della sua prima vittoria in top class: “Mi sono tolto un bel peso dalle spalle, per un tempo lungo non abbiamo potuto battagliare per la vittoria. Ci ho messo tanto per trovare questo risultato, sono contento per KTM”.

Il weekend di Motegi: “Non so se posso ripetermi. Non so se l’Aprilia può essere veloce, Marc Marquez ci sarà e anche Bezzecchi sarà veloce. Ho sempre mostrato di essere veloce qui ma non ho mai concluso una gara nel miglior modo. Devo cercare di essere competitivo. Non siamo lontani dal terzo posto nel Mondiale, quello è il mio obiettivo”. Sul pensiero al titolo: “Siamo molto lontani per il titolo, credo che l’obiettivo del terzo posto sia giusto. L’Aprilia e Marquez sono veloci, io devo cercare di non fare errori e capire come torneremo in Europa”.

Chiudendo sulle possibilità di vincere anche in Giappone: “Anche per noi è stata una sorpresa vincere in Austria, lì avevo sofferto tanto. Qui non ho tante aspettative, l’anno scorso ho sofferto tanto la gomma. Non voglio pensarci tanto, vedremo come sarà il nuovo asfalto ed il grip con la moto”.