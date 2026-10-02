MotoGP, Pedro Acosta: “Domani proviamo ad essere più veloci, punto alla top3 del Mondiale”

Si è conclusa con un equilibrio parziale la prima giornata del Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Motegi, il più veloce nelle pre-qualifiche è stato a sorpresa Alex Marquez. Lo spagnolo del Gresini Team ha stampato il nuovo record della pista in 1’42″811, dimostrandosi il più veloce sul giro secco e candidandosi per un posto in prima fila domani in qualifica.

Molto competitivo anche la KTM di Pedro Acosta. Il classe 2004 iberico ha concluso la sua pre-qualifica al secondo posto, con un distacco di 76 millesimi dalla migliore prestazione. Un risultato che conferma il grande momento vissuto dallo spagnolo dopo essersi sbloccato in Austria con la sua prima vittoria in top class. Adesso Acosta punta dritto al bis.

Ai microfoni di Sky Sport, ha riassunto così la sua giornata: “Sembra che è più facile portare tutto insieme. Qui la frenata è più controllata ma faccio fatica nell’ultimo settore alla curva 6. Sono veramente contento che Bastianini sia in Q2, può portare informazioni extra”. Le variazioni sulla moto rispetto all’Asutria: “Abbiamo cambiato tanto la moto questa mattina. Stavo provando un cambio nel set-up e sembra che ha funzionato. Domani proviamo ad essere più veloci in curva ma con il grip sono veramente contento”.

Sulle gomme: “Abbiamo fatto la prima libera con la media dietro, poi abbiamo messo la morbida. Qui il grip è tanto alto, la soft dietro sembra avere più vita. Nella Sprint capiremo di più le gomme anche in funzione della gara”. Chiudendo sulla lotta al titolo: “Sono veramente lontano, Bezzecchi è andato veloce in Indonesia e nelle altre gare. Io devo essere vicino alla top3 del Mondiale ma Ducati e Aprilia sono più veloci di noi in generale”.