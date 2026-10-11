MotoGP, pagelle GP Indonesia 2026: Bezzecchi torna a ruggire, Martin ottimizza, Marquez in difesa

PAGELLE GP INDONESIA 2026 MOTOGP

Domenica 11 ottobre

MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: una grande vittoria che interrompe un lungo periodo di digiuno che aveva preso il via al Mugello. Dopo la caduta di ieri nella Sprint Race voleva vincere ad ogni costo e così è stato. Nella prima fase di gara rincorre Raul Fernandez poi, quando capisce di averne di più, lo passa e lo stacca. Non torna ancora in lizza per il titolo ma questa vittoria era quello che sognava per svoltare nel finale di stagione.

RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse) 8.5: oggettivamente non poteva fare di più con un dito in quelle condizioni. Anche lui, come Marco Bezzecchi, voleva rifarsi dopo quanto accaduto ieri. Prova a scappare nelle prima fasi, consapevole che nella seconda parte avrebbe sofferto. Per sua sfortuna il romagnolo ne aveva di più e lo supera.

JORGE MARTIN (Aprilia) 6.5: se per caso a fine stagione dovesse festeggiare il titolo ricordiamo questa gara. Non vince, non brilla ma sale sul podio e conquista punti importantissimi. Oggi capisce subito che non ne ha per puntare alla vittoria e massimizza la sua domenica da perfetto calcolatore.

AI OGURA (Aprilia Trackhouse) 6.5: inizia un po’ troppo tardi la sua gara, come spesso gli capita, ma c’entra un ottimo quarto posto. Come sempre è il re della seconda parte di gara, nella quale mette in scena anche un bel duello con Acosta, gli manca solo la prima per far quadrare il cerchio…

PEDRO ACOSTA (Red Bull KTM) 6: lo spagnolo sale diversi gradini rispetto alle giornate precedenti ma non ha la prestazione per puntare al podio. Fa il suo massimo, batte il suo prossimo compagno di team Marc Marquez ma soccombe ad Ogura.

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 5: che differenza rispetto a ieri! Dopo una Sprint Race vinta e condotta in grande stile, anche per alcune assenze pesanti, oggi marca visita e lo si capisce sin dai primi giri. Forse qualche problema alla sua moto lo ha limita ma oggi davvero non era in partita. Perde subito la vetta della classifica generale ma sa che la lotta per il titolo sarà lunghissima.

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 4: altro giro altro disastro. Parte indietro, non recupera posizioni e, come se non bastasse, cade in curva 17, proprio come un anno fa. Male. L’unica nota positiva per Pecco? Il calvario in Ducati finirà presto…