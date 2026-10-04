MotoGP, pagelle GP Giappone 2026: Marquez chirurgico, Martin non sbaglia mai, Bezzecchi si arrende

PAGELLE GP GIAPPONE 2026 MOTOGP

Marc Marquez 9,5: bottino pieno a Motegi e -2 da Martin nel Mondiale quando mancano sei tappe alla fine. In Giappone arriva la sesta vittoria (con cinque doppiette) nelle ultime nove gare per il “Cabroncito”, che ha dovuto costruire il successo odierno a fuoco lento piazzando il sorpasso decisivo al primo tentativo dopo una decina di giri ed involandosi poi verso il trionfo con gestione perfetta.

Jorge Martin 9: nel bilancio del weekend pesano i due punti persi nella Sprint per quel track limit millimetrico, ma oggi il secondo posto davanti all’altra Aprilia ufficiale di Bezzecchi rappresenta il risultato massimo considerando la superiorità di Marquez sul passo. Martinator ha saputo limitare i danni, conservando la leadership nella generale e confermando una costanza di rendimento veramente notevole.

Marco Bezzecchi 8: all’indomani di una pessima Sprint arriva il pronto riscatto, con un terzo posto “sudato” fino all’ultimo metro (78 millesimi davanti a Bastianini) che può renderlo moderatamente soddisfatto per la prestazione odierna ma non per il risultato in sé nell’economia del campionato. Il Bez sprofonda infatti a -49 da Martin e -47 da Marquez, un distacco che comincia a diventare preoccupante e difficilmente colmabile considerando il livello dei suoi avversari.

Enea Bastianini 9: quando mette assieme tutti i pezzi del puzzle, resta un top rider di primo piano nella MotoGP attuale. A Motegi riesce ad effettuare finalmente una buona qualifica (7°), potendo dimostrare il suo passo sia nella Sprint che soprattutto nella gara lunga seminando la stella della KTM Pedro Acosta e arrivando ad un soffio dal podio con un clamoroso rush finale a suon di giri veloci.

Pedro Acosta 5,5: un weekend che prometteva molto bene fino a sabato mattina (3° in qualifica) ha cambiato volto dopo tre curve della Sprint, quando è rimasto coinvolto nella carambola provocata da Alex Marquez. In gara non si è mai acceso, perdendo subito terreno dal compagno di marca Bastianini e rimanendo intruppato alle spalle delle Aprilia Trackhouse in settima piazza fino alla bandiera a scacchi.

Alex Marquez 4: doveva essere uno dei grandi protagonisti della tre-giorni di Motegi, ma il grave errore commesso nel primo giro della Sprint fa evaporare in un attimo le sue ambizioni. In gara parte bene ed è in scia al terzetto di testa, ma deve scontare un doppio long lap penalty e cade nel tentativo di ricostruire una buona rimonta.