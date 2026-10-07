MotoGP, nuova rivoluzione: doppie qualifiche dal 2027

Dal 2027 cambierà il format del weekend della MotoGP: sullo stile della F1, andranno in scena due qualifiche distinte per la Sprint e per la gara lunga. Si avranno dunque due griglie di partenza distinte per la prova breve e quella classica in ogni tappa del Motomondiale.

Il venerdì sarà dedicato alle prove libere, con le FP1 della durata di 45 minuti, e le FP2, che saranno più brevi, della durata di 30 minuti, ed alla qualifiche della Sprint, che saranno aperte a tutti i piloti, ed avranno una durata di 15 minuti, andando a definire la griglia del sabato.

Il sabato, invece, si aprirà ancora con le prove libere, le FP3, della durata di 20 minuti, che precederanno le qualifiche per la gara classica domenicale: tutti i piloti disputeranno la Q1, di 15 minuti, mentre soltanto i migliori 12 avranno accesso alla Q2, sempre di 15 minuti. A seguire si disputerà la Sprint.

La domenica, infine, si aprirà con le gare di Moto3 e Moto2, mentre il warm up verrà soppresso: a ridosso della gara lunga della MotoGP, invece, la pit lane sarà aperta per 10 minuti, per consentire ai piloti di effettuare più giri di ricognizione prima dello start.

IL NUOVO FORMAT DELLA MOTOGP DAL 2027

VENERDÌ

FP1 45 minuti

FP2 30 minuti

Qualifiche Sprint 15 minuti

SABATO

FP3 20 minuti

Q1 Gran Premio 15 minuti tutti i piloti

Q2 Gran Premio 15 minuti i migliori 12 della Q1

Sprint MotoGP griglia basata sulle Qualifiche Sprint

DOMENICA

Gran Premio Moto3

Gran Premio Moto2

Gran Premio MotoGP griglia basata sulle qualifiche del Gran Premio