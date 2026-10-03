MotoGP, Marquez implacabile nella Sprint di Motegi. Penalità per Martin, Bezzecchi alla deriva

Marc Marquez torna a ruggire sulla pista di Motegi e vince con una notevole prova di forza la Sprint del Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Settima affermazione dell’anno nelle manche del sabato per il fuoriclasse spagnolo del team ufficiale Ducati, che si è preso la prima posizione in curva 1 con un’ottima partenza e non l’ha più lasciata fino alla bandiera a scacchi.

Il nove volte campione iridato ha imposto un ritmo devastante sul tracciato nipponico, non concedendo al pole-man Jorge Martin la possibilità di provare un attacco e allungando in maniera definitiva nella seconda parte della corsa. Epilogo beffardo poi per il madrileno dell’Aprilia, ripreso all’ultimo giro da un paio di inseguitori e declassato dalla piazza d’onore al terzo posto per aver oltrepassato i limiti della pista durante la tornata finale.

Stessa penalità per la KTM dell’azzurro Enea Bastianini, che aveva tagliato il traguardo in terza piazza venendo retrocesso in quarta, mentre il rookie brasiliano della Honda LCR Diogo Moreira ha approfittato della situazione per balzare in un colpo solo dal quarto a secondo posto. Quinto il padrone di casa Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse, mentre Marco Bezzecchi ha pagato a caro prezzo la scelta della gomma media al posteriore accendendosi troppo tardi e non andando oltre una deludente sesta piazza con l’Aprilia Factory. Da segnalare l’incidente in curva 3 (in partenza) generato da Alex Marquez che ha messo fuori gioco anche Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio.

Con questo risultato Martin resta leader del campionato al termine della Sprint di Motegi con un vantaggio di 7 punti su Marc Marquez, 45 su Bezzecchi, 79 su Acosta, 83 su Di Giannantonio, 86 su Ogura, 108 su Fernandez e 155 su Alex Marquez.

CLASSIFICA SPRINT GP GIAPPONE MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati)

2. Diogo MOREIRA (Honda) +2.754

3. Jorge MARTIN (Aprilia) +2.466

4. Enea BASTIANINI (KTM) +2.508

5. Ai OGURA (Aprilia) +5.992

6. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +6.984

7. Johann ZARCO (Honda) +8.088

8. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +8.817

9. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +10.586

10. Fermin ALDEGUER (Ducati) +11.129

11. Luca MARINI (Honda) +13.632

12. Franco MORBIDELLI (Ducati) +15.209

13. Alex RINS (Yamaha) +19.873

14. Somkiat CHANTRA (Honda) +19.983

15. Maverick VIÑALES (KTM) +20.469

16. Jack MILLER (Yamaha) +21.894

17. Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha) +38.442

18. Brad BINDER (KTM) +41.284

19. Francesco BAGNAIA (Ducati) 1 lap

20. Pedro ACOSTA (KTM) 12 laps

21. Alex MARQUEZ (Ducati) 12 laps

22. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) 12 laps