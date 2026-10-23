MotoGP, Marquez detta legge nel primo turno di libere a Phillip Island, Bezzecchi e Martin costretti ad inseguire

Slancio di Marc Marquez in occasione del primo turno di prove libere valido per il GP di Australia, atto diciottesimo del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il circuito di Phillip Island. Ottimo rendimento da parte dello spagnolo, unico a scendere sotto la soglia del minuto e ventotto.

Precisamente il ducatista ha fermato il cronometro a 1:27.985, rifilando così 0.048 a Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), capace di riprendersi da una brutta botta alla mano avvenuta nelle battute iniziali della sessione. Da menzionare infine quanto fatto dalla Yamaha di Jack Miller, terzo a 0.135. Entrambi, è doveroso dirlo, hanno girato con gomme nuove.

Quarto tempo inoltre per l’Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi (Aprilia), il quale ha segnato un distacco di 0.2943, mentre il teammate Jorge Martin, in questo momento leader della classifica piloti, si è dovuto accontentare della settima moneta con una differenza 0.453. Top 10 poi per Fabio Di Giannantonio, decimo a 0.978.

non sembra ingranare invece Fracencesco Bagnaia (Ducati), diciottesimo a 1.677 mentre Franco Morbidelli (Enduro Pertamina VR46 Racing) e Luca Marini (Honda) si sono accomodati al diciannovesimo e al ventunesimo posto. Alle ore 6:00 si svolgeranno le pre-qualifiche.