MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sono molto contento di andare a Phillip Island, anche se per l’ultima volta”

Reduce dalla vittoria in Indonesia che ha messo fine ad un lungo digiuno, Marco Bezzecchi spera di rimanere in corsa per il titolo e si presenterà tra pochi giorni sulla mitica pista di Phillip Island con l’obiettivo di recitare un ruolo da assoluto protagonista in occasione del Gran Premio d’Australia 2026, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

“Sono molto contento di andare a Phillip Island. È un vero peccato che sarà la nostra ultima volta lì, però sono davvero felice di tornare in sella. Non vedo l’ora, soprattutto dopo la bellissima domenica che abbiamo vissuto in

Indonesia. Come sempre, cercheremo di fare un buon lavoro insieme a tutta la squadra, essere competitivi e divertirci“, ha dichiarato il romagnolo dell’Aprilia in vista della trasferta down under.

Il Bez occupa la terza piazza nella classifica generale del campionato con un ritardo di 46 punti dal compagno di squadra Jorge Martin e 44 dal ducatista Marc Marquez quando mancano quattro o cinque appuntamenti al termine della stagione (resta in dubbio il GP del Qatar). L’azzurro si trova ormai spalle al muro e non ha margine d’errore, quindi sarebbe per lui fondamentale fare bottino pieno o quasi in Australia per accorciare le distanze dai primi due.