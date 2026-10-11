MotoGP, Marco Bezzecchi rompe il digiuno e torna alla vittoria a Mandalika. Martin di nuovo leader nel Mondiale

Si chiude con un’impressionante prova di forza dell’Aprilia il Gran Premio d’Indonesia 2026, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. La casa di Noale ha dominato la scena sulla pista di Mandalika, monopolizzando le prime quattro posizioni all’arrivo (con quattro moto in griglia) per la prima volta nella sua storia in top class.

La vittoria è andata come da pronostico a Marco Bezzecchi, il più veloce a Lombok sulla lunga distanza, riscattandosi prontamente dopo l’incidente di ieri in partenza e tornando a vedere per primo la bandiera a scacchi dopo oltre quattro mesi di digiuno (ultima affermazione al Mugello il 31 maggio). Il Bez vince così la quinta gara dell’anno e si porta a quota 11 successi nella classe regina (17 totali nel Motomondiale), tenendo aperta una piccola speranza di giocarsi fino in fondo il titolo iridato.

Alle spalle dell’italiano ha chiuso in seconda piazza l’altro protagonista del patatrac di ieri Raul Fernandez (Trackhouse Racing), partito forte dalla pole position ma calato nella seconda parte della corsa ed impossibilitato a contenere il forcing di Bezzecchi. Podio completato in terza posizione da Jorge Martin, autore di una gara solida ma non eccezionale che gli consente comunque di guadagnare punti preziosi sul rivale della Ducati Marc Marquez (solo 6° con la prima Desmosedici in classifica) riportandosi in vetta alla classifica generale. Bella rimonta e quarto posto finale per Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse davanti alla KTM del solito Pedro Acosta.

Con questo risultato Martin si riprende la leadership del campionato con un vantaggio di 2 punti su Marc Marquez, 46 su Bezzecchi, 96 su Ogura, 97 su Acosta, 110 su Di Giannantonio e 119 su Fernandez quando mancano cinque tappe al termine della stagione.

CLASSIFICA GP INDONESIA MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi (Aprilia)

2 Raul Fernandez (Aprilia) +4.260

3 Jorge Martin (Aprilia) +6.890

4 Ai Ogura (Aprilia) +9.378

5 Pedro Acosta (KTM) +9.492

6 Marc Marquez (Ducati) +10.778

7 Alex Marquez (Ducati) +16.821

8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +19.840

9 Fabio Quartararo (Yamaha) +19.999

10 Enea Bastianini (KTM) +21.111

11 Brad Binder (KTM) +21.912

12 Luca Marini (Honda) +22.656

13 Johann Zarco (Honda) +26.260

14 Franco Morbidelli (Ducati) +28.012

15 Alex Rins (Yamaha) +31.555

16 Diogo Moreira (Honda) +33.948

17 Maverick Viñales (KTM) +53.592