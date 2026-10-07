MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mandalika è una pista che mi piace molto”

Marco Bezzecchi non vince una gara dal 31 maggio, quando si impose al Mugello centrando il quarto successo delle prime sette corse stagionali e consolidando la sua leadership nella classifica generale del Mondiale MotoGP 2026. Da quel giorno non ha mai fatto meglio del terzo posto (tra Sprint e Gran Premi), pagando a caro prezzo il blackout vissuto tra giugno e luglio e ritrovandosi adesso quasi fuori dalla lotta per il titolo iridato.

Il romagnolo dell’Aprilia deve recuperare infatti 49 punti al compagno di squadra Jorge Martin e 47 al ducatista Marc Marquez quando mancano sei appuntamenti al termine del campionato. Questo weekend rappresenta dunque l’ultima spiaggia per il Bez, che arriva a Mandalika (dove vinse la Sprint un anno fa) con l’obiettivo di tornare finalmente sul gradino più alto del podio e guadagnare un po’ di terreno sui due avversari che lo precedono nel Mondiale.

“Sono contento di correre qui in Indonesia, Mandalika è una pista che mi piace molto. Arriviamo qui dopo una buona gara in Giappone, quindi cercheremo di continuare il nostro lavoro e di migliorare sempre di più. Il nostro obiettivo è quello di provare a essere competitivi in tutte le sessioni in pista“, il commento di Bezzecchi alla vigilia del round indonesiano.