MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho rischiato la media ma non sono riuscito ad essere veloce, controlleremo tutto per domani”

È stata una Sprint Race molto complicata quella vissuta da Marco Bezzecchi nel Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Motegi, dopo una buona partenza che lo ha collocato in terza piazza, il ritmo del centauro italiano si è lentamente spento, facendolo sprofondare fino alla sesta posizione finale.

Il riminese non ha mai dato l’impressione di poter essere veloce come i primi ed è pian piano sprofondato, non dimostrando mai particolare grip. La scelta della gomma media al posteriore (unico con Miller in griglia) è stata indubbiamente errata ed è costata punti preziosi nel Mondiale al centauro Aprilia, ora distante ben 45 punti dalla vetta.

Ai microfoni di Sky Sport, il “Bez” ha così spiegato la scelta della mescola media: C’era un piano per la gomma. Ieri abbiamo lavorato con la soft ed avevo visto che non ero velocissimo. Allora abbiamo provato a lavorare con le media. Questa mattina andavo forte. In griglia la temperatura era buona e ci ha permesso di rischiare. Quindi ho provato a mettere la media ma non sono mai riuscito ad essere veloce”.

I problemi alla guida ed il leggero miglioramento nel finale: “Mi sentivo peggio di questa mattina in tutte le fasi della guida. Non so neanche io cosa c’era. Cercheremo di capire il tutto. Qualcosa abbiamo salvato ma non siamo contenti, c’è ancora domani. Nel finale ho rischiato un po’ di più per passare Ogura. Se si fosse presentata l’occasione di passarlo sarei stato lì. Forse ho rischiato anche troppo per una sesta posizione”.

Il vantaggio di aver già usato la media: “Oggi ho girato piano, non so se domani la media può essere un vantaggio. Controlleremo tutto per fare la miglior scelta domani. Avevo avuto dei dubbi sulla soft, ieri ero al limite con le temperature”.