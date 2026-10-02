MotoGP, Marco Bezzecchi arbitro del Mondiale: aiuterà Martin? Possibili ordini di scuderia in Aprilia

Con l’inizio della tournée asiatica entra definitivamente nel vivo la volata per il titolo mondiale in MotoGP, quando mancano sei o al massimo sette (il recupero del Qatar è ancora in dubbio) tappe al termine della stagione. Adesso ogni singolo episodio può fare la differenza ed i punti peseranno come un macigno, con Aprilia e Ducati che sono pronte a darsi battaglia fino al gran finale di Valencia.

Grazie alla sua costanza di rendimento (e alle disavventure dei suoi avversari principali) Jorge Martin ha terminato il tour estivo in Europa da leader del campionato con un margine di 12 punti sul ducatista Marc Marquez e 42 sull’Aprilia del compagno di squadra Marco Bezzecchi. Considerando i 72 punti che separano il quarto classificato Pedro Acosta dalla vetta, la corsa all’iride sembra ormai riservata esclusivamente ai primi tre della generale.

La posta in palio è enorme e le due Case italiane potrebbero presto cominciare ad effettuare (in caso di necessità) degli ordini di scuderia per tutelare i rispettivi piloti di riferimento impegnati nella volata finale per il Mondiale. Le variabili sono molteplici e oggi forse è ancora presto per vedere in azione queste dinamiche, ma il tempo stringe e da qui ai prossimi due mesi potremmo assistere a dei giochi di squadra.

In Ducati Marc Marquez può contare eventualmente sul supporto del fratello Alex e magari anche del Fermin Aldeguer di turno (corrono entrambi in Gresini), mentre in Aprilia la situazione è più delicata e molto dipenderà dall’evoluzione della classifica nei prossimi Gran Premi. Se la forbice tra Martin e Bezzecchi dovesse ampliarsi, il romagnolo rischierebbe infatti di venire utilizzato dal team italiano come “scudiero” del madrileno nel tentativo di battere Marquez e portare il Mondiale a Noale, seppur con un “separato in casa” (Martinator approderà in Yamaha nel 2027) e non con il pilota del presente e del futuro.