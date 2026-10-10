MotoGP, Marc Marquez vince una pazza Sprint a Mandalika e balza in testa al Mondiale. Fuori Bezzecchi

Marc Marquez fa il colpaccio e si impone a sorpresa nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2026, diciassettesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Su una pista favorevole ad Aprilia che non gli ha mai regalato soddisfazioni in passato come Mandalika, il fuoriclasse catalano della Ducati ha sfruttato la doppia caduta in partenza del pole-man Raul Fernandez e del favorito Marco Bezzecchi oltre ai problemi di pressione della gomma anteriore di Jorge Martin vincendo l’ottava manche breve dell’anno.

Il nove volte campione iridato è stato molto aggressivo nella staccata di curva 1, buttandosi all’interno delle Aprilia e dovendo allargare leggermente la sua traiettoria (avendo al suo interno la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio) con il risultato finale della caduta degli incolpevoli Fernandez e Bezzecchi nell’ambito di un episodio catalogabile come “incidente di gara”.

Martin si è ritrovato così la strada spianata verso una vittoria in solitaria, allungando progressivamente e portando il suo vantaggio a circa 1″5 per poi rallentare improvvisamente in maniera volontaria con la necessità di far passare chi lo seguiva (Marquez) nel tentativo di aumentare la pressione della gomma anteriore in modo da non incappare in una dura penalità. Martinator non ha gestito bene la situazione, lasciando troppo spazio al ducatista e facendo tanta fatica a colmare il gap per poi commettere un errore al penultimo giro che gli è costato la perdita di ulteriori due posizioni in favore dell’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura (secondo) e della Ducati di Fabio Di Giannantonio (terzo).

Grazie a questo successo Marc Marquez vola in testa alla classifica generale del campionato con un vantaggio di 4 punti su Martin, 59 su Bezzecchi, 96 su Acosta, 97 su Ogura, 106 su Di Giannantonio e 127 su Fernandez.

CLASSIFICA SPRINT GP INDONESIA MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati) 1:30.479

2. Ai OGURA (Aprilia) +0.509

3. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.835

4. Jorge MARTIN (Aprilia) +1.947

5. Alex MARQUEZ (Ducati) +3.410

6. Pedro ACOSTA (KTM) +5.478

7. Fermin ALDEGUER (Ducati) +7.036

8. Francesco BAGNAIA (Ducati) +10.039

9. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +10.248

10. Alex RINS (Yamaha) +13.288

11. Enea BASTIANINI (KTM) +16.834

12. Johann ZARCO (Honda) +17.646

13. Jack MILLER (Yamaha) +18.285

14. Franco MORBIDELLI (Ducati) +18.956

15. Luca MARINI (Honda) +19.227

16. Brad BINDER (KTM) +19.293

17. Diogo MOREIRA (Honda) +19.562

18. Maverick VIÑALES (KTM) +23.472

19. Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha) +23.834

20. Aleix ESPARGARO (Honda) +38.336

21. Raul FERNANDEZ (Aprilia) 13 laps

22. Marco BEZZECCHI (Aprilia) 13 laps