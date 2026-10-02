MotoGP: Marc Marquez svetta in un primo turno di libere complicato a Motegi, le Aprilia inseguono

Il weekend si apre nel segno di Marc Marquez. Il detentore del titolo ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP del Giappone, sedicesimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena presso il circuito di Motegi. Un turno non agevolissimo quello appena andato in archivio, complice una leggera pioggia che ha inumidito l’asfalto nelle battute iniziali, compromettendo per lunghi tratti il lavoro in pista e provocando anche un incidente serio a Taaki Nakagami, vittima d una bruttissima caduta che gli è costata la rottura della clavicola.

Per la precisione, il pilota Ducati ha trovato il guizzo negli ultimi minuti, momento in cui le condizioni del tracciato si sono sistemate, mettendo a referto con la morbida all’anteriore e la media al posteriore (combinazione scelta in modo unanime da tutti gli altri protagonisti) il tempo di 1:44.073. Non sono mancati comunque alcuni problemi per lo spagnolo, che ha lamentato difficoltà in frenata e in accelerazione.

Hanno risposto presente poi gli altri due centauri attesi, quelli facenti parte del team Aprilia: l’attuale leader della classifica piloti Jorge Martin si è accomodato al secondo posto con un ritardo di 0.099 rispetto al connazionale, mentre Marco Bezzecchi ha centrato la terza casella con uno scarto di 0.1333. Buoni segnali poi da Alex Marquez (Gresini), quarto a 0.261 davanti a Johann Zarco (Castrol Honda LCR),quinto a 0.339.

Da segnalare poi l’ottavo piazzamento di Francesco Bagnaia (Ducati), il quale ha accusato un gap di 0.613 seguito dalla Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio, nono a 0.683, oltre che dalla KTM di Pedro Acosta, decimo a 0.7111. Dodicesimo inoltre Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing) a 1.002, diciannovesimo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 1.469, ventesimo Luca Marini (Honda) a 1.502. Le pre-qualifiche si svolgeranno a partire dalle 8:00 italiane.