Marc Marquez: “Obiettivo a Phillip Island? Fare qualcosa vicino ai 37 punti possibili”

Marc Marquez non si nasconde. Il nove volte campione del mondo, lancia la volata finale per il Mondiale 2026 della MotoGP, che lo vedrà coinvolto nel duello con il connazionale spagnolo Jorge Martin (attualmente in vantaggio di due lunghezze sul “cabroncito”, 355 a 353, ndr).

L’appuntamento dell’imminente fine settimana è a Phillip Island, in Australia, una delle piste più iconiche di tutta la storia del Motomondiale. In conferenza stampa Marquez ha affermato: “Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti. Sarà un weekend interessante”.

Poi ha aggiunto sull’imprevedibilità del tracciato e delle sue condizioni: “Innanzitutto per le previsioni meteo, e poi perché il circuito mi piace. Mi concentrerò giorno per giorno. Qui, l’instabilità del tempo rende tutto più complicato per i piloti”.

Infine, il pilota più rappresentativo della Ducati, ha concluso dicendo: “Nelle cinque gare che restano cercherò di sommare più punti di Martin in ciascuna di esse. Questa è l’intenzione fin da oggi”.