MotoGP, Marc Marquez mastica amaro: “Soddisfatto della prima fila, non del mio giro”

Marc Marquez è comunque soddisfatto dopo aver chiuso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Motegi il pilota nove volte campione del mondo confidava di poter piazzare la migliore prestazione assoluta ma, anche per una serie di errori personali, non è stato in grado. Ad ogni modo arriva una prima fila importante in vista della Sprint Race delle ore 08.00 e della gara lunga di domani alle ore 07.00.

La pole position è finita nelle mani del leader della classifica generale, Jorge Martin (Aprilia) con il tempo di 1:42.371 e 110 millesimi di margine proprio su Marc Marquez (Ducati Factory), mentre completa la prima fila Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 122. Quarto Marco Bezzecchi (Aprilia) a 159 millesimi, quinta posizione per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 175 millesimi, con Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) che chiude la seconda fila a 257 millesimi.

Settima posizione per un ritrovato Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 298 millesimi da Martin, ottava per lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 370, nona per il brasiliano Diogo Moreira (LCR Honda) a 545, quindi completa la top10 il francese Johann Zarco (LCR Honda).

Al termine della Q2 il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di essere in prima fila, del mio giro non troppo dato che nella Q2 ho commesso qualche errore, specialmente con il secondo set di pneumatici. Ho sbagliato troppo soprattutto in curva 3. Anche nell’ultimo tentativo ho sbagliato nell’ultima curva, confermando che siamo tutti al limite. La Sprint Race? Vediamo quale scelta fare, dopotutto tutte le gomme lavorano in modo diverso ma costante. Soft oggi e media domani? Penso sia possibile ma si valuterà fino all’ultimo minuto”.