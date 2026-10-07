MotoGP, Marc Marquez: “Mandalika non è mai stato il mio tracciato ideale, ma le sensazioni sono buone”

Reduce da tre doppiette negli ultimi quattro round disputati, Marc Marquez è tornato prepotentemente in lotta per il Mondiale MotoGP 2026 ma si appresta ad affrontare un weekend forse più complicato rispetto alle precedenti uscite. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si terrà infatti il Gran Premio d’Indonesia, su una pista che dovrebbe esaltare Aprilia e che in passato ha riservato un paio di brutti colpi (gli infortuni del 2022 e del 2025) al fuoriclasse catalano della Ducati.

“In Giappone è andata bene: siamo stati sempre competitivi e abbiamo lottato per la vittoria con tutte le energie. Da Aragon in poi le mie sensazioni alla guida sono costantemente buone e questo ci dà fiducia“, spiega il nove volte campione del mondo alla vigilia del round indonesiano del Motomondiale a Mandalika tramite i canali ufficiali della Casa di Borgo Panigale.

“Qui in Indonesia, almeno sulla carta, non è mai stato il mio tracciato ideale e in passato non sono mai riuscito a finire la gara; ironia a parte, l’obiettivo principale insieme a tutta la squadra è proprio quello di invertire questa tendenza e fare un bel weekend“, aggiunge il 33enne di Cervera. Marc si presenta a Lombok con un distacco di soli due punti dal leader della generale Jorge Martin quando mancano sei tappe al termine della stagione.