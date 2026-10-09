MotoGP, Marc Marquez: “Giornata superiore alle aspettative, credevo di essere più lontano”

È calato da poche ora il sipario sul venerdì del Gran Premio di Indonesia 2026, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Mandalika, sono state le Aprilia le grandi protagoniste delle pre-qualifiche, dimostrando la superiorità, almeno in questa prima giornata, sulle Ducati. Il più veloce è stata proprio la Trackhouse di Raul Fernandez, autore del nuovo record della pista in 1’28″725.

Sensazioni positive anche per Marco Bezzecchi che firma la seconda posizione a 219 millesimi dallo spagnolo. Completa la tripletta Aprilia Jorge Martin, a 481 millesimi dalla vetta, davanti a Pedro Acosta. Comincia invece con un quinto posto il weekend indonesiano di Marc Marquez. Lo spagnolo ha fatto vedere un passo costante, chiudendo la sua pre-qualifica con un ritardo di 701 millesimi dalla migliore prestazione.

Il fuoriclasse iberico si è comunque mostrato soddisfatto della sua giornata, nonostante il distacco da Aprilia. Queste le sue parole a Sky Sport: “Sono contento perché alla fine è stato un venerdì superiore alle aspettative. Credevo di fare più fatica ed essere più lontano. Ma fin da subito siamo stati molto vicini. Già questo pomeriggio abbiamo lavorato sul passo, anche se sul time attack ho fatto più fatica. Vediamo domani se possiamo fare un passo avanti domani da questo punto di vista. Sono quinto ma mi aspettavo peggio”

Le curve 5,6,7 e le difficoltà nel secondo settore: “Lì le Aprilia vanno forte ed io faccio fatica. Io sono concentrato per fare sempre il 100% ma nel secondo settore faccio fatica”. Sulla questione gomme ha concluso: “Ho lavorato con la media ed il passo era buono. Adesso devo capire bene la soft, per la Sprint la gomma sarà quella”.