MotoGP, Marc Marquez: “Feeling buono, domani sarà difficile in qualifica”

È ormai calato il sipario sul venerdì del Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Motegi, le pre-qualifiche si sono concluse con il guizzo di Alex Marquez. Il centauro del Gresini Team ha stampato il nuovo record della pista in 1’42″811, dimostrandosi il più veloce sul giro secco.

Dietro di lui continua ad essere tra i migliori Pedro Acosta. Lo spagnolo, in sella alla sua KTM, ha firmato il secondo posto, a 76 millesimi dalla vetta. Subito competitivo anche Marc Marquez che chiude a 100 millesimi dal fratello. Un inizio positivo per il campione del mondo in carica che a Motegi è pronto per un nuovo weekend da protagonista.

Ai microfoni di Sky Sport, il fuoriclasse iberico ha così commentato il lavoro svolto oggi: “Qui siamo al livello di Misano e delle gare precedenti all’Austria. Il feeling era buono, il grip è alto. Domani la qualifica sarà dura perché si spinge tanto”. Le differenze tra le gomme: “Oggi ho lavorato con la media e mi sono trovato bene. La soft è diversa, domani devo lavorare con essa, oggi ho preferito la media”.

Sul giro secco: “Sarà interessante, qui è difficile fare un giro perfetto. In qualifica sarà importante essere in prima fila ma è difficile”. Chiudendo sul freno, che ha dato problemi in Austria: “Stanno provando a capire la posizione del dito per capire varie cose in futuro”.