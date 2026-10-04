MotoGP, Marc Marquez fa il vuoto nel warm-up di Motegi e distanzia Bezzecchi e Martin

Marc Marquez ha messo segno il miglior tempo al termine del warm-up del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul tracciato di Motegi, denominato “Twin Ring” il pilota spagnolo ha fatto il vuoto rispetto ai rivali, lanciando prepotentemente la sua candidatura alla doppietta dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri. Il Cabroncito ha fermato i cronometri sul tempo di 1:42.957 con un margine di vantaggio di ben 452 millesimi su Marco Bezzecchi (Aprilia), mentre al terzo posto troviamo il leader della classifica generale, Jorge Martin (Aprilia) a 590.

Quarta posizione per Fabio Quartararo (Yamaha) a 661 millesimi dalla vetta, quinta per il padrone di casa Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre in sesta troviamo Luca Marini (Honda HRC) a 814. Chiude al settimo posto lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 846 millesimi da Marc Marquez, quindi all’ottavo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 888. Nona posizione per il brasiliano Diogo Moreira (LCR Honda) a 894 millesimi, mentre completa la top10 Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 918.

Si ferma in 11a posizione Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) a 925 millesimi, quindi 17° Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 1.409 mentre proseguono le difficoltà di Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) che, addirittura, non va oltre la 22a ed ultima posizione con un gap di 1.948.

A questo punto, la classe regina, si concentra in vista della gara odierna che prenderà il via alle ore 07.00 italiane (le ore 14.00 locali) e andrà a mettere sul piatto 25 punti pesantissimi per la corsa al titolo iridato.