Marc Marquez: “Contento del bilancio del weekend, oggi ho fatto fatica”

Il Gran Premio di Indonesia 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale MotoGP, ha segnato il ritorno alla vittoria di Marco Bezzecchi. Dopo oltre 100 giorni di attesa (dal GP d’Italia) il centauro italiano è riuscito a tornare sul gradino più alto del podio con una gara perfetta. L’Aprilia del riminese è stata nettamente la più veloce in pista e Bezzecchi non ha commesso errori tornando a vincere.

Seconda posizione per Raul Fernandez mentre completa il podio Jorge Martin che difende la leadership del Mondiale. Completa l’incredibile poker Aprilia Ai Ogura in quarta posizione. Non va oltre la sesta piazza Marc Marquez, apparso in difficoltà sul tracciato indonesiano. Lo spagnolo ha duellato ampiamente con Acosta, prima di cedere al connazionale e successivamente anche ad Ogura.

Un weekend in difesa per Marquez che si è comunque mostrato soddisfatto del bilancio, soprattutto in ottica titolo iridato. Questo il suo commento a Sky Sport: “Non avevo problemi di pressione. Per tutto il weekend siamo stati attorno alla settima posizione. Ieri abbiamo fatto una cosa fuori dai piani vincendo la Sprint Race. Questo weekend mi sento un vincitore. Non ho perso punti da Martin e ho perso solo tre punti da Bezzecchi. Sono molto contento da questo weekend”.

La soddisfazione nonostante il grande distacco: “Non c’è nessun segreto. Sapevamo che Mandalika era il circuito peggiore per noi. Oggi ho fatto fatica, ho chiuso a dieci secondi dalla vetta ma il bilancio del weekend è a posto”. Sul duello con Acosta: “Acosta voleva farmi passare ma non volevo andare avanti quando mancavano ancora dodici giri. Per un momento pensavo di far passare Di Giannantonio per prendere la sua scia. Sapevo che prima o poi loro mi sorpassavano e non volevo perdere tempo, per questo sono rimasto dietro Acosta”.

Chiosando sulla strategia della gara: “All’inizio ho provato a gestire la gomma. Dopo a metà gara ho avuto un buon passo con Acosta. Alla fine ho fatto difficoltà, fortunatamente ho gestito all’inizio”.