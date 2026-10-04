MotoGP, Marc Marquez concede il bis a Motegi e si porta a -2 da Martin

Marc Marquez fa bottino pieno a Motegi e, dopo l’affermazione nella Sprint del sabato, vince anche la gara lunga del Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sesto successo (e quinta doppietta) dell’anno per il fenomeno catalano della Ducati, che centra la 79ma vittoria della carriera in top class e la n.105 complessiva nel Motomondiale.

Il nove volte campione iridato ha avuto la meglio nella sfida diretta con il pole-man e leader del campionato Jorge Martin, effettuando il sorpasso decisivo a 14 giri dalla fine e non concedendo diritto di replica al rivale dell’Aprilia grazie ad un ritmo impressionante. Martinator ha preceduto il compagno di squadra italiano Marco Bezzecchi, che si è riscattato dalla brutta Sprint di ieri non andando però oltre un terzo posto che complica sensibilmente il suo progetto di rimonta mondiale.

Il Bez è riuscito perlomeno a difendersi nel finale dal rientro di uno scatenato Enea Bastianini, arrivato a soli 78 millesimi dal terzo gradino del podio con la KTM grazie ad una progressione devastante nelle battute conclusive della corsa in cui ha firmato anche il giro record del Gran Premio. Distacchi abissali per tutti gli altri, con le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (5°) e Ai Ogura (6°) a circa 15″ dalla testa.

Al termine della gara nipponica Martin si trova ancora al comando della classifica generale con un margine di 2 punti su Marc Marquez, 49 su Bezzecchi, 90 su Acosta, 96 su Ogura, 103 su Di Giannantonio, 117 su Fernandez e 169 su Bagnaia.

CLASSIFICA GP GIAPPONE MOTOGP 2026

1 Marc Marquez (Ducati) 1:43.843

2 Jorge Martin (Aprilia) +1.363

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +2.252

4 Enea Bastianini (KTM) +2.330

5 Raul Fernandez (Aprilia) +14.815

6 Ai Ogura (Aprilia) +15.210

7 Pedro Acosta (KTM) +16.928

8 Francesco Bagnaia (Ducati) +20.333

9 Fermin Aldeguer (Ducati) +23.545

10 Luca Marini (Honda) +25.677

11 Brad Binder (KTM) +25.853

12 Fabio Quartararo (Yamaha) +30.867

13 Somkiat Chantra (Honda) +31.333

14 Maverick Viñales (KTM) +33.995

15 Franco Morbidelli (Ducati) +34.590

16 Alex Rins (Yamaha) +39.228

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +39.562

18 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +50.816

19 Jack Miller (Yamaha) +1:14.773

20 Johann Zarco (Honda) 2 giri