MotoGP, Jorge Martin: “Una pole speciale. La scelta delle gomme per la Sprint non sarà facile”

Jorge Martin sorride in maniera convinta dopo aver centrato la pole position del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Motegi il pilota spagnolo è stato in grado di centrare la migliore prestazione in una Q2 che è stata vissuta in maniera davvero serrata.

Jorge Martin (Aprilia) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:42.371 con 110 millesimi di vantaggio su Marc Marquez (Ducati Factory), mentre completa la prima fila Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 122. Apre la seconda fila Marco Bezzecchi (Aprilia) a 159 millesimi quinta per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 175, con Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) che chiude la seconda fila a 257 millesimi.

Settimo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 298 millesimi da Martin, ottavo lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 370, nono il brasiliano Diogo Moreira (LCR Honda) a 545, decimo il francese Johann Zarco (LCR Honda).

Al termine della Q2 il pilota del team Aprilia Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Bella sensazione essere davanti a tutti perché non é mai facile fare la pole position. Ho avuto un bel feeling con la moto, dopo uno step in avanti notevole rispetto a ieri. Mi sono sentito molto meglio ma non pensavo di poter fare il miglior tempo. Mi sentivo con margine anche se sono quasi caduto in curva 8. Come ogni volta il venerdì parto da zero e crescono di sessione in sessione. La Sprint Race? Non ho fatto tanti giri con le gomme medie ma mi avevano fatto sentire di avere potenziale. Vedremo quale sarà la decisione finale”.