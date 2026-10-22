MotoGP, Jorge Martin: “Se andremo in Qatar, sarà perché la nostra sicurezza è garantita”

Jorge Martin arriva da leader del Mondiale MotoGP al Gran Premio d’Australia 2026, diciottesimo e quintultimo round della stagione che si terrà per l’ultima volta sulla meravigliosa pista di Phillip Island (dal 2027 ci si trasferirà ad Adelaide). Il madrileno dell’Aprilia non può dormire sonni tranquilli avendo un vantaggio in classifica di soli 2 punti sul ducatista Marc Marquez, mentre il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi insegue a -46 dalla vetta.

Martinator aveva saltato la passata edizione del GP australiano causa infortunio, di conseguenza questo weekend segnerà la sua prima uscita a Phillip Island in sella ad una RS-GP: “Sono pronto per quest’ultima volta a Phillip Island, dove sono sempre stato veloce, anche se non ho mai girato qui con l’Aprilia. Sono sempre in svantaggio sotto questo aspetto. Il circuito è incredibile e mi mancherà molto“.

Nel corso del media day che precede il weekend di gara, Martin ha commentato anche il possibile rischio pioggia a Phillip Island: “Non posso controllare il meteo, devo semplicemente adattarmi a ciò che avremo, come tutti. Non ricordo quando sia stata l’ultima volta che ho girato con l’Aprilia sul bagnato“.

Sulla conferma da parte della MotoGP di voler andare a correre in Qatar nonostante l’instabilità in Medio Oriente: “Io voglio andare in Qatar perché il circuito è incredibile, e credo nel campionato e in ciò che decidono coloro che lo gestiscono. Nessuno ha detto che non ci andremo. È una gara in più. Se andiamo, bene, in caso contrario va bene lo stesso. Se l’organizzazione decide che andremo, sarà perché la nostra sicurezza è garantita“.