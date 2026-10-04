MotoGP, Jorge Martin: “Oggi ho guidato benissimo, ma con Marquez non puoi sbagliare niente”

Jorge Martin ha centrato la seconda posizione in occasione del GP del Giappone, sedicesimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP appena concluso questo fine settimana presso il tracciato di Motegi. Prova solida per il leader della classifica, riuscito a rimanere in vetta cedendo il passo oggi ad un Marc Marquez superiore.

Nelle prime battute il pilota Aprilia ha spinto come un forsennato, salvo poi doversi accontentare della piazza d’onore. Il podio è stato invece completato da Marco Bezzecchi. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Madrid ha commentato quanto fatto ai microfoni di Sky Sport:

“Sono contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma con Marc non puoi sbagliare – ha detto Martin – Oggi ho dovuto gestire cose fuori dal mio controllo, ma ho avuto il passo fortissimo fino alla fine, ho provato a spingere: lui aveva qualcosa in più. Il prossimo weekend? Mandalika mi piace, è una pista in cui abbiamo potenziale, mi sento privilegiato a lottare con Marc se penso a dove ero un anno fa. Stiamo facendo un grande lavoro, abbiamo tutto per lottare”.

Martin ha poi chiosato: “Consumo? Anche qui le gomme erano incredibili ma ho avuto problemi di degrado, credevo di non arrivare al traguardo, ho deciso di non aprire troppo gas. A me piacerebbe vincere sempre; Voglio vincere, ma a volte non si può. Dopo il sorpasso di Marc ho provato a ripassare, lui però ha difeso ovunque”.