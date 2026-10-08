MotoGP, Jorge Martin: “Mi sento bene sulla moto. Il nuovo format? È un grande cambiamento”

Jorge Martin si presenta a Mandalika da leader del campionato alla vigilia del Gran Premio d’Indonesia 2026, diciassettesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo dell’Aprilia, reduce dal doppio podio di Motegi, ha un vantaggio di 2 punti sul ducatista Marc Marquez (in grande rimonta dopo la doppietta in Giappone) e 49 sul compagno di squadra Marco Bezzecchi.

“Mi sento molto fiducioso sulla moto, non solo per i risultati ma proprio per il feeling che ho sulla moto. Sembra che abbiamo la soluzione per ogni problema, abbiamo fatto un salto in avanti da questo punto di vista. Non ho aspettative specifiche qui in Indonesia, dobbiamo battagliare e vediamo“, le sue parole in apertura della conferenza stampa odierna a Lombok.

Martinator ha commentato inoltre il nuovo format che verrà introdotto nel 2027: “Sarà intenso, è un grande cambiamento. Dovremo cercare di adattarci e dovremo controllare i rischi perché ci saranno tanti momenti in cui dovremo attaccare. Ci sarà del rischio. Non faremo il warm-up, unica cosa che apprezzo un po’ di più. Sarebbe interessante avere qualche domanda in più dall’organizzazione, ma non ci chiedono niente“.