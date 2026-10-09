MotoGP, Jorge Martin: “Fatico sempre il venerdì. Marquez? Sul passo potrebbe essere più veloce”

Jorge Martin ha centrato la terza posizione in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Indonesia, atto numero diciassette del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questa settimana sul tracciato di Mandalika. Nello specifico l’attuale leader della classifica piloti ha racimolato un gap di 0.481 rispetto ad un sorprendente Raul Fernandez che, in sella alla sua Trackhouse, ha fermato il cronometro a 1:28.725 precedendo così Marco Bezzecchi (0.219) nel segno di un terzetto tutto marcato Aprilia.

Una volta arrivato in zona mista, l’iberico ha commentato la sua giornata: “Stiamo andando molto veloci qui – ha detto Martin nelle parole raccolte da Motorsport Spagna – Non sono stato il più veloce, né sul giro singolo né in gara, quindi al momento non rappresento una minaccia . Ma è vero che è venerdì su un nuovo circuito per quanto mi riguarda. Di solito fatico sempre il venerdì, e oggi non ha fatto eccezione; ho sofferto”.

Il nativo di Madrid ha poi continuato: “È vero che sono terzo, e questo è sempre positivo. Ma durante le prove pomeridiane ho avuto davvero problemi con la ruota anteriore; non sapevo perché, ma continuava a bloccarsi. Quando abbiamo montato una gomma nuova per il time attack, tutto è tornato alla normalità, di questo sono sollevato. Perché se fosse stato davvero un problema di assetto, sarebbe stato difficile, ma sembra che l’abbiamo risolto, ed era un problema di gomma.”.

Non è mancato infine un commento su Marc Marquez: “Si trova a sette decimi dal leader, ma solo a due decimi da me, quindi non c’è poi così tanto distacco . Ovviamente, Raúl ha avuto una giornata fantastica oggi e si sentiva perfetto. Quindi ora dobbiamo lavorare per ridurre il distacco. Ma penso che Marc sia bravo quanto me, il suo passo è persino migliore. Sapevo che avrebbero trovato una soluzione e che non sarebbe stato come negli altri anni”,