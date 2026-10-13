Jorge Martin: “Dopo Mandalika mi sento più competitivo. Posso essere veloce su tutte le piste”

Superato lo “scoglio” del Gp d’Indonesia, a Mandalika, con la vetta del Mondiale 2026 di MotoGp ancora in tasca (355 punti contro i 353 di Marc Marquez), Jorge Martin è pronto a guardare alla volata finale di questa annata in sella alla sua Aprilia.

Il campione del mondo 2024, come riportato da Motorsport.com, ha detto: “Sono felice di aver conquistato il mio terzo podio consecutivo con Aprilia; è davvero bellissimo. Sento di avere la fiducia per essere veloce in tutte le gare che restano. Di sicuro, ci sono state gare in cui pensavo che avrei faticato e, in effetti, ho faticato. Ora sento che non farò più fatica. Sarò davvero competitivo e sono molto concentrato su ciò che verrà“.

Poi ha aggiunto ripensando a quanto successo sul suolo indonesiano: “Ho perso una grande occasione per vincere la Sprint, ma queste sono le corse; a volte vinci e a volte impari. Domenica è stata una grande giornata. Ci siamo ripresi la leadership. Mancano ancora cinque gare. Sento di essere ogni volta più veloce per lottare per il titolo”.

“Sono migliorato molto durante il weekend – ha specificato “Martinator” – rispetto al primo giorno, ma mi sono mancati un po’ di giri. Forse la scorsa stagione loro avevano già fatto un passo avanti, e questo fine settimana io cercavo di raggiungerli. A volte sento che quando non ho corso su una pista l’anno prima, faccio fatica ad eguagliare la loro velocità. Ma altre volte non soffro”.

Infine Jorge Martin svela la sua ricetta per il finale di stagione: “La costanza sarà molto importante, la velocità sarà super importante, e anche essere intelligenti. Manca qualcosa in ogni gara, manca un pochino in ogni gara. Spero che questo non sia ciò che mi rimpiangerò dopo la fine della stagione, ma siamo sempre lì, facciamo sempre punti, quasi sempre sul podio”.

Prossimo appuntamento per il MotoMondiale previsto a Phillip Island, sulla mitica pista australiana, nel fine settimana che andrà dal 22 al 25 ottobre, con punti in palio nella sprint di sabato 24 e nella gara lunga di domenica 25.