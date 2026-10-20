MotoGP, Jorge Martin: “Distacchi ridotti in classifica, sarà la mia prima volta a Phillip Island con l’Aprilia”

Jorge Martin arriva a Phillip Island (che dal 2027 cederà il posto ad Adelaide) da leader della generale in vista del Gran Premio d’Australia 2026, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia si presenterà sui saliscendi del meraviglioso circuito aussie con un vantaggio di soli 2 punti sul rivale catalano della Ducati Marc Marquez e 46 sull’altra RS-GP ufficiale dell’azzurro Marco Bezzecchi.

“Arriviamo in Australia con distacchi ancora più ridotti tra i piloti, quindi dobbiamo continuare a lavorare e avere fiducia in tutto ciò che stanno facendo in Aprilia e nel team. Sarà la mia prima volta in sella alla RS-GP su un circuito speciale come Phillip Island. Sono fiducioso che io e la mia squadra faremo un ottimo lavoro e regaleremo a questo tracciato l’addio che merita“, dichiara Martinator al sito ufficiale della Casa di Noale.

Martin non aveva potuto gareggiare un anno fa a Phillip Island causa infortunio, di conseguenza non ha esperienza su questa pista in sella ad una RS-GP. La volata per l’iride è già entrata nella fase calda e ogni singolo episodio potrebbe risultare decisivo a questo punto, in attesa di capire se il Gran Premio del Qatar verrà disputato o meno (ad oggi mancano quindi quattro o cinque tappe al termine della stagione).