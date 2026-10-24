MotoGP, Johann Zarco sincero: “Nella Sprint Race potrò essere competitivo solo in caso di pioggia”

Quando arriva la pioggia, il vecchio leone francese non tradisce mai. Johann Zarco è stato grande protagonista ed è decisamente soddisfatto dopo aver messo a segno il terzo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato di Phillip Island è arrivata la tanto temuta ed attesa pioggia e ci ha regalato un turno del tutto imprevedibile con gli specialisti del bagnato che, come spesso capita, hanno saputo fare la differenza.

La pole position, proprio per questo motivo, è stata fissata da Marc Marquez che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:34.203 rifilando distacchi amplissimi a tutti, iniziando dal fratello Alex Marquez (+1.494) mentre completa la prima fila proprio Johann Zarco a 1.503. Quarta posizione per Jorge Martin a 1.577, quinta per Jack Miller a 1.781 mentre è sesto Raul Fernandez a 1.947. Settimo Pedro Acosta a 2.297, ottavo Fabio Di Giannantonio a 2.303, quindi solamente nono Marco Bezzecchi a 2.317.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team LCR Honda ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una qualifica stressante e complicata. Eravamo in queste condizioni già nella Q1 e anche se mi piacciono non è stato semplice, come scegliere la giusta gomma da bagnato. Ho quasi mancato la Q2 ma sono riuscito ad arrivarci e ho anche trovato una splendida prima fila. Peccato non aver fatto la pole position ma va bene lo stesso”.

Ultima battuta sulla Sprint Race con il francese che ha un obiettivo chiarissimo in mente: “Proverò a centrare il mio primo podio in una Sprint Race ma penso che potrò farlo solo se correremo con le gomme da pioggia. Con le slick sarà tutto più complicato”.