MotoGP, Joan Mir torna in gara a Sepang: “Non è stato un periodo facile, devo verificare le mie sensazioni”

Dopo aver saltato quattro weekend di gara consecutivi, Joan Mir farà il suo rientro alle competizioni in quel di Sepang da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre in occasione del Gran Premio della Malesia 2026, quartultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda tornerà in sella alla sua RC213V a distanza di sette settimane dal ritiro al quinto giro della gara lunga di Misano per problemi di salute mai del tutto chiariti (si è parlato solamente di parametri alterati nel sangue).

“Non è stata una fase facile. Voglio ringraziare tutte le persone a me vicine per avermi aiutato a mantenere la concentrazione e a continuare a lavorare per raggiungere l’obiettivo finale. Durante l’ultima settimana ho potuto girare con diversi tipi di moto, e i medici mi hanno dato il via libera per tornare“, dichiara il 29enne maiorchino nel comunicato ufficiale diffuso dal team giapponese.

“Ho tanta voglia di ritrovare il team e vedere cosa possiamo ottenere in queste ultime gare dell’anno. Sepang è un circuito che mi porta bei ricordi, sia a me sia a noi in Honda, e credo che sia la decisione giusta rientrare su un tracciato così conosciuto. La cosa più importante di questo fine settimana è tornare in sella alla moto, riprendere il contatto con il team e verificare le mie sensazioni“, aggiunge l’ex centauro della Suzuki campione del mondo MotoGP nel 2020.