MotoGP, Joan Mir salta anche il GP d’Australia: si prolunga la misteriosa assenza dell’ex campione mondiale

Si prolunga ulteriormente la preoccupante assenza dalle competizioni di Joan Mir, che ha dato forfait anche per la trasferta di Phillip Island e non prenderà parte al Gran Premio d’Australia 2026, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Diventano dunque quattro i weekend di gara consecutivi saltati dal pilota spagnolo dell’HRC per un problema di salute ad oggi mai chiarito.

“Joan Mir e il suo staff medico stanno lavorando alacremente per riportare il pilota numero 36 in pista, ma hanno ritenuto che il Gran Premio d’Australia a Phillip Island fosse troppo presto e continueranno a valutare le sue condizioni“, si legge nella breve nota stampa diffusa dalla Honda a pochi giorni dalla tappa australiana del Motomondiale.

Il campione del mondo MotoGP del 2020 è fermo ormai da oltre un mese, dopo aver terminato in anticipo il weekend di gara a Misano a causa di un malessere fisico che lo stava condizionando già da alcune settimane. Inizialmente si è parlato di valori anomali del sangue, ma non sono arrivate conferme ufficiali in tal senso da parte del pilota e del team.

Il team factory della Honda verrà rappresentato a Phillip Island dal solo Luca Marini, alla luce dell’indisponibilità di tutti i suoi collaudatori dopo l’infortunio rimediato da Takaaki Nakagami a Motegi e la sindrome compartimentale patita da Aleix Espargarò (che si opererà nei prossimi giorni a Barcellona) durante una sessione di test privati a Sepang