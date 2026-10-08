MotoGP in tv, GP Indonesia 2026: orari 9 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Venerdì 9 ottobre andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Indonesia, round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Mandalika, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

L’appuntamento indonesiano arriva immediatamente dopo il Gran Premio del Giappone, nel quale Marc Marquez ha suonato la carica per la Ducati. I 37 punti ottenuti dal Cabroncito a Motegi sono valsi il quasi aggancio nei confronti dell’attuale leader della graduatoria, Jorge Martin.

Il pilota iberico dell’Aprilia, infatti, ha solo due punti di margine nei confronti di Marquez e, vista la tendenza, rimanere in vetta sarà assai complicato. Vedremo quali cose studieranno a Noale. In tutto questo, da capire se Marco Bezzecchi, compagno di squadra di Martin, saprà inserirsi nella lotta.

Il venerdì del GP d’Indonesia, round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato indonesiano.

GP INDONESIA MOTOGP 2026

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 03:00-03:35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03:50-04:30, Moto2, Prove libere 1- Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04:45-05:30, MotoGP, Prove libere 1- Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 07:15-07:50, Moto3, Pre-Qualifiche- Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 08:05-08:45, Moto2, Pre-Qualifiche- Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche- Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) copertura completa. Non è prevista la copertura su TV8 in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre classi.

Diretta streaming: SkyGo, NOW. Non è prevista la copertura su TV8.it in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre classi.

Diretta testuale: OA Sport