MotoGP in tv, GP Indonesia 2026: orari 11 ottobre, streaming, programma Sky, differita TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Motegi, teatro del GP d’Indonesia, diciassettesimo round stagionale, in programma oggi, domenica 11 ottobre. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint della top-class del sabato.

Lo spagnolo Marc Marquez ha dato un saggio delle sue qualità nel corso della Sprint in MotoGP, trovando il modo per precedere tutti e prendersi la vetta della classifica ai danni di Jorge Martin. Non resta che godersi lo show nella gara indonesiana.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP d’Indonesia 2026, sedicesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP d’Indonesia 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

GP INDONESIA MOTOGP 2026

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 03:40, Warm-up (Solo MotoGP) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05:00, Gara Moto3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 06:15, Gara Moto2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 08:00, Gara MotoGP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), differita in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 11 ottobre

Ore 11:00, Gara Moto3 – Differita tv in chiaro.

Ore 12:15, Gara Moto2 – Differita tv in chiaro.

Ore 13:55, Gara MotoGP – Differita tv in chiaro.