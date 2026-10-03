MotoGP in tv, GP Giappone 2026: orari 4 ottobre, streaming, programma Sky, differita TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Motegi, teatro del GP del Giappone, sedicesimo round stagionale, in programma oggi, domenica 4 ottobre. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint della top-class del sabato.

Lo spagnolo Marc Marquez ha dato un saggio delle sue qualità nel corso della Sprint in MotoGP, trovando il modo per precedere tutti e accorciare le distanze nella classifica mondiale nei confronto di Jorge Martin. Non resta che godersi lo show nella gara nipponica.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP del Giappone 2026, sedicesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP del Giappone 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

GP GIAPPONE MOTOGP 2026

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 02:40, Warm-up (Solo MotoGP) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04:00, Gara Moto3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05:15, Gara Moto2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 07:00, Gara MotoGP (24 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), differita in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 4 ottobre

Ore 10:45, Gara Moto3 – Differita tv in chiaro.

Ore 12:05, Gara Moto2 – Differita tv in chiaro.

Ore 13:50, Gara MotoGP (24 giri) – Differita tv in chiaro.