MotoGP in tv, GP Giappone 2026: orari 3 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Sabato 3 ottobre sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Motegi si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate.

In MotoGP il discorso è decisamente interessante. Si prevede il consueto confronto tra Aprilia e Ducati. Jorge Martin dovrà difendersi dagli attacchi di Marc Marquez, mentre Marco Bezzecchi cercherà di inserirsi nella lotta e recuperare terreno in classifica iridata.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP del Giappone 2026, sedicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (prove libere 2 delle tre classi; qualifiche e Sprint MotoGP) e Sky Sport MotoGP (copertura completa), in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP e delle qualifiche delle tre classi sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it. Di seguito il programma del GP del Giappone 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

GP GIAPPONE MOTOGP 2026

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 01:40-02:10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02:25-02:55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03:10-03:40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03:50-04:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04:15-04:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 05:45-06:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06:10-06:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06:40-06:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 07:05-07:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 08:00, MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP (copertura completa) e Sky Sport Uno (prove libere 2 delle tre classi; qualifiche e Sprint MotoGP), in chiaro TV8 HD (qualifiche e Sprint).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it (qualifiche e Sprint).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Sabato 3 ottobre

Ore 03:50-04:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 04:15-04:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 05:45-06:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 06:10-06:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 06:40-06:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 07:05-07:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 08:00, MotoGP, Sprint Race – Diretta tv in chiaro.